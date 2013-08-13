Southwest Airlines meldet weniger Passagiere

Im Juli 2013 konnte Southwest Airlines 9,892 Millionen Fluggästen an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das waren 3,2 Prozent weniger als im Vorjahresjuli.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juli 2013 um 0,6 Prozent auf 11,949 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ging um 0,7 Prozent auf 9,977 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,5 Prozent. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 64,056 Millionen bezahlende Passagiere, was einem Minus von 0,9 Prozent entspricht.