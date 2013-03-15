Southwest Airlines meldet weniger Passagiere

Im Februar 2013 stiegen bei Southwest Airlines mit 7,626 Millionen Fluggästen 4,4 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresfebruar.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im Februar 2013 um 3,1 Prozentpunkte auf 9,308 Milliarden Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 2,3 Prozentpunkte auf 7,060 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Auslastung ist um 0,6 Prozentpunkte auf 75,8 Prozent angestiegen. Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt eine Flotte von 555 Verkehrsflugzeugen aus der Boeing 737 Familie.