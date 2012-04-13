Southwest Airlines meldet weniger Fluggäste

Im März 2012 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,594 Millionen Fluggästen 1,3 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresmärz.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im März 2012 um 0,9 Prozentpunkte auf 11,091 Milliarden Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,9 Prozentpunkte auf 9,077 Milliarden Sitzplatzmeilen abgeschwächt. Die Auslastung ist mit 81,8 Prozent praktisch unverändert wie im März 2011. Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt eine Flotte von 555 Verkehrsflugzeugen. Southwest integriert momentan AirTran welche sie im vergangenen Jahr übernommen hat.