Southwest Airlines meldet solides Wachstum

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im September 2015 stiegen bei Southwest Airlines mit 11,536 Millionen Fluggästen 9,3 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresseptember.

Der weltweit führende Low Cost Carrier erhöhte die Verkehrsleistung im September um 8,4 Prozent auf 11,134 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresseptember um 11,4 Prozent auf 9,207 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung hat sich um 2,2 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent verbessert.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 107,535 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 5,7 Prozent entspricht.