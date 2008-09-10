Southwest Airlines meldet rückläufige Zahlen im August

Southwest Airlines Co. sagte, der Passagierverkehr sei im August um mehr als 5% zurückgegangen.

Die in Dallas stationierte Airline meldete für den August eine Abnahme des Passagierverkehrs um 5,2%, von 7 Milliarden RPM im letzten Jahr auf 6,6 Milliarden RPM. Die Passagierzahl nahm ebenfalls um 6,3% ab und betrug noch 7,5 Millionen. Die Auslastung lag um 5,4 Prozentpunkte tiefer als im August 2007, nämlich bei 74,6%. Gleichzeitig stiegen für die ersten acht Monate im Jahr 2008 die RPMs um 3,6% und auch die Zahl der transportierten Passagiere nahm um 2,2% im Vergleich zum Vorjahr zu.