Southwest Airlines meldet mehr Passagiere

Im April 2012 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,289 Millionen Fluggästen 0,6 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresapril.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im April 2012 um 1,9 Prozentpunkte auf 11,253 Milliarden Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 2,1 Prozentpunkte auf 8,614 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Auslastung ist mit 79,8 Prozent praktisch unverändert wie im April 2011. Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt eine Flotte von 555 Verkehrsflugzeugen. Southwest integriert momentan AirTran welche sie im vergangenen Jahr übernommen hat.