Southwest Airlines meldet mehr Passagiere

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im März 2016 stiegen bei Southwest Airlines mit 13,113 Millionen Fluggästen 4,7 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresmärz.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im März um 6,1 Prozent auf 12,853 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 6,2 Prozent auf 10,875 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um 0,1 Prozentpunkte auf 84,6 Prozent gestiegen.

Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt eine Flotte von rund 700 Verkehrsflugzeugen aus der Boeing 737 Familie. Im letzten Jahr konnte Southwest 144,575 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Jets begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.