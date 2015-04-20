Southwest Airlines meldet mehr Passagiere

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im März 2015 stiegen bei Southwest Airlines mit 12,527 Millionen Fluggästen gut vier Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresmärz.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im März 2015 um 4,4 Prozent auf 12,113 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 6,7 Prozent auf 10,241 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um 1,8 Prozentpunkte auf 84,5 Prozent gestiegen.

Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt eine Flotte von 631 Verkehrsflugzeugen aus der Boeing 737 Familie und 48 Boeing 717 Maschinen. Im vergangenen Jahr flogen mit Southwest Airlines 135,767 Millionen Passagiere.