Southwest Airlines meldet mehr Passagiere

Im März 2013 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,893 Millionen Fluggästen 3,1 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresmärz.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im März 2013 um 3,8 Prozentpunkte auf 11,512 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um vier Prozentpunkte auf 9,443 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um 0,2 Prozentpunkte auf 82,0 Prozent gestiegen. Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt eine Flotte von mehr als 550 Verkehrsflugzeugen.