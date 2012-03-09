Southwest Airlines meldet mehr Fluggäste

Im Februar 2012 stiegen bei Southwest Airlines mit 7,979 Millionen Fluggästen 4,3 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresfebruar.

Im Februar 2012 stiegen bei Southwest Airlines mit 7,979 Millionen Fluggästen 4,3 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresfebruar.