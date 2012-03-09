Southwest Airlines meldet mehr Fluggäste
09.03.2012 BGRO
Im Februar 2012 stiegen bei Southwest Airlines mit 7,979 Millionen Fluggästen 4,3 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresfebruar.
Im Februar 2012 stiegen bei Southwest Airlines mit 7,979 Millionen Fluggästen 4,3 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresfebruar.
Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im Februar 2012 um 6,2 Prozentpunkte auf 9,616 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 3,9 Prozentpunkte auf 7,236 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um 1,7 Prozentpunkte auf 75,2 Prozent zurück gegangen. Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt eine Flotte von 555 Verkehrsflugzeugen aus der Boeing 737 Familie.