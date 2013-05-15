Southwest Airlines meldet leicht weniger Passagiere

Im April 2013 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,273 Millionen Fluggästen 0,2 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresapril.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier hat die Verkehrsleistung im April 2013 um 4,1 Prozentpunkte auf 11,233 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 1,5 Prozentpunkte auf 8,736 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um zwei Prozentpunkte auf 77,8 Prozent verschlechtert. Southwest Airlines hat ihren Hauptsitz in Dallas und betreibt mehr als 550 Verkehrsflugzeuge.