Southwest Airlines meldet Verkehrszahlen

Der grösste Low Cost Carrier konnte im März 2010 bei der Nachfrage um 0,4 Prozent leicht zulegen, das erste Quartal 2010 entwickelte sich positiv.

Southwest Airlines aus Dallas fuhr im März das Angebot um weitere 4,2 Prozent auf 8,2 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Nachgefragt wurden 6,7 Milliarden Sitzplatzmeilen, dies führte zu einer durchschnittlichen Auslastung von 81 Prozent, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einem Plus von 3,7 Prozentpunkten. Im ersten Quartal konnte Southwest mit 17,2 Milliarden Sitzplatzmeilen 1,6 Prozent mehr verkaufen als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um weitere 6,4 Prozent auf 22,6 Milliarden Sitzplatzmeilen reduziert, durch diese Anpassung resultierte eine um 6 Prozentpunkte höhere Auslastung von 75,9 Prozent. Mit Southwest Airlines flogen in den ersten drei Monaten 23,6 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 2,8 Prozent.