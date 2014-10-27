Southwest Airlines meldet Septemberzahlen

Im September 2014 stiegen bei Southwest Airlines 8,638 Millionen Fluggäste zu, das entspricht einem Plus von 5,9 Prozent.

Der weltweit führende Low Cost Carrier erhöhte die Verkehrsleistung im September um 0,7 Prozent auf 10,274 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresseptember um 5,1 Prozent auf 8,267 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung hat sich um 3,4 Prozentpunkte auch 80,5 Prozent verbessert.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 82,602 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 1,8 Prozent entspricht.