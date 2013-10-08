Southwest Airlines meldet Septemberzahlen

Im September 2013 stiegen bei Southwest Airlines 8,154 Millionen Fluggäste zu, das waren 2,5 Prozent weniger als im Vorjahresseptember.

Der weltweit führende Low Cost Carrier erhöhte die Verkehrsleistung im September um 1,3 Prozent auf 10,202 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,3 Prozent auf 7,863 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung blieb mit relativ schlechten 77 Prozent praktisch gleich wie im Vorjahresseptember. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 81,180 Millionen Fluggäste, was einem Minus von 1,9 Prozent entspricht.