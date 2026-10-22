Southwest Airlines meldet Quartalgewinn

Southwest Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Der weltweit größte Low-Cost-Carrier kann für das dritte Quartal 2026 einen Nettogewinn von 270 Millionen US-Dollar bekannt geben.

Gegenüber dem dritten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 21,2 Prozent auf 8,422 Milliarden US-Dollar, der Aufwand stieg um 16,3 Prozent auf 8,043 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn lag im dritten Quartal 2026 bei 379 Millionen US-Dollar, ein Jahr zuvor lag er bei 994 Millionen US-Dollar. Den Gewinnrückgang erklärt Southwest Airlines mit den massiv gestiegenen Treibstoffpreisen, trotz einem geschickten Hedging sind die Kerosinkosten verglichen mit dem dritten Quartal 2025 um 61,7 Prozent gestiegen.

Die Geschäftsleitung von Southwest Airlines ist mit den starken Buchungszahlen zufrieden und rechnet weiterhin mit einem soliden Jahresgewinn.

Mit Southwest Airlines flogen im dritten Quartal 2026 insgesamt 43,310 Millionen Fluggäste, das waren 1,1 Prozent weniger als im dritten Quartal 2025. Die Nachfrage sank leicht um 0,4 Prozent auf 36,214 Milliarden Sitzplatzmeilen, das Angebot wurde ebenfalls um 0,4 Prozent auf 46,393 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht vermindert. Die Auslastung erreichte im dritten Quartal 79,8 Prozent, gleichauf mit dem vergleichbaren Vorjahresquartal.