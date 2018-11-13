Southwest Airlines meldet Oktoberzahlen

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Oktober 2018 stiegen bei Southwest Airlines mit 14,075 Millionen Passagieren 4,2 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresoktober.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Oktober um 7,7 Prozent auf 13,404 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresoktober um sechs Prozent auf 11,321 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf 84,5 Prozent zurückgegangen.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 135,973 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von vier Prozent.