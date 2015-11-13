Southwest Airlines meldet Oktoberzahlen

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im Oktober 2015 stiegen bei Southwest Airlines mit 10,220 Millionen Passagieren zehn Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresoktober.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Oktober um 8,9 Prozent auf 12,527 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 10,8 Prozent auf 9,964 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich um 2,8 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 98,024 Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 6,7 Prozent.