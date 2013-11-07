Southwest Airlines meldet Oktoberzahlen

Im Oktober 2013 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,024 Millionen Fluggästen 1,3 Prozent weniger bezahlende Passagiere zu als im Vorjahresoktober.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Oktober um 2,4 Prozent auf 10,782 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,3 Prozent auf 8,610 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 90,205 Millionen bezahlende Fluggäste, dies entspricht einer Abnahme von 1,8 Prozent.