Southwest Airlines meldet Novemberzahlen

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im November 2014 stiegen bei Southwest Airlines 9,012 Millionen Fluggäste zu, das waren 5,2 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahresnovember.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im November 2014 um vier Prozent auf 10,674 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Verglichen mit dem Vorjahresnovember ist die Nachfrage um sechs Prozent auf 8,554 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 80,1 Prozent. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 100,902 Millionen Fluggäste, was einem Wachstum von 2,2 Prozent entspricht.