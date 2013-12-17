Southwest Airlines meldet Novemberzahlen

Im November 2013 stiegen bei Southwest Airlines mit 8,563 Millionen Fluggästen 3,2 Prozent weniger bezahlende Passagiere zu als im Vorjahresnovember.

Der weltweit grösste Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im November 2013 um 0,8 Prozent auf 10,264 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Verglichen mit dem Vorjahresnovember ist die Nachfrage um ein Prozent auf 8,066 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgegangen. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 78,6 Prozent. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 98,768 Millionen Fluggäste, was einem Rückgang von zwei Prozent entspricht.