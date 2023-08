Southwest Airlines meldet Gewinn

Der weltweit grösste Low Cost Carrier konnte im ersten Quartal 2012 einen Nettogewinn von 98 Millionen US Dollar erwirtschaften.

Der operative Umsatz ist gegenüber der gleichen Vorjahresspanne um 28 Prozent auf 3,991 Milliarden US Dollar gestiegen. Die Kosten sind um 27 Prozentpunkte auf 3,969 Milliarden US Dollar gestiegen. Wie bei allen Fluggesellschaften schmerzte der Anstieg bei den Treibstoffausgaben am meisten, hier stiegen die Kosten um 45,5 Prozent auf 1,515 Milliarden US Dollar. Der Nettogewinn gibt Southwest Airlines für das erste Quartal 2012 mit 98 Millionen US Dollar an, ein Jahr zuvor resultierten in der selben Berichtsperiode lediglich 5 Millionen US Dollar.