Southwest Airlines meldet Augustzahlen

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im August 2015 stiegen bei Southwest Airlines mit 12,601 Millionen Fluggästen sechs Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Der weltweit führende Low Cost Carrier erhöhte die Verkehrsleistung im August um 7,6 Prozent auf 12,105 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 7,5 Prozent auf 10,343 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 85,4 Prozent. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 95,999 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 5,3 Prozent entspricht.