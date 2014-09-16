Southwest Airlines meldet Augustzahlen

Im August 2014 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,442 Millionen Fluggästen 3,7 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Der weltweit führende Low Cost Carrier verminderte die Verkehrsleistung im August um 0,2 Prozent auf 11,252 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 4,9 Prozent auf 9,622 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 4,2 Prozent auf 85,5 Prozent. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 73,964 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 1,3 Prozent entspricht.