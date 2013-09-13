Southwest Airlines meldet Augustzahlen

Im August 2013 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,106 Millionen Fluggästen 6,5 Prozent weniger bezahlende Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Der weltweit führende Low Cost Carrier erhöhte die Verkehrsleistung im August um 1,4 Prozent auf 11,273 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 2,9 Prozentpunkte auf 9,169 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Auslastung verschlechterte sich um 2,9 Prozent auf 81,3 Prozent. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines 73,026 Millionen bezahlende Fluggäste, was einem Minus von 1,8 Prozent entspricht.