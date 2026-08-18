Southwest Airlines fliegt Quartalsgewinn ein

Southwest Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Southwest Airlines kann für das zweite Quartal 2026 einen Nettogewinn von 233 Millionen US-Dollar bekanntgeben und rechnet mit einem positiven Jahresresultat.

Der Umsatz ist verglichen mit dem zweiten Quartal 2025 um 16,4 Prozent auf 8,432 Milliarden US-Dollar angestiegen. Die operativen Kosten haben sich um 16,1 Prozent auf 8,147 Milliarden US-Dollar verteuert. Den Betriebsgewinn im zweiten Quartal erreichte 285 Millionen US-Dollar, ein Jahr zuvor lag dieser bei 225 Millionen US-Dollar. Den Nettogewinn gibt Southwest Airlines für das zweite Quartal 2026 mit 233 Millionen US-Dollar an, ein Jahr zuvor resultierte in derselben Berichtsperiode mit 213 Millionen US-Dollar ein um 9,4 Prozent leicht tieferer Nettogewinn.

Mit Southwest Airlines flogen im zweiten Quartal 2026 insgesamt 44,518 Millionen Passagiere, verglichen mit dem gleichen Vorjahresquartal entspricht dies einem Plus von 0,3 Prozent. Das Angebot lag im zweiten Quartal 2026 bei 47,093 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 0,2 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2025. Die Nachfrage erreichte im zweiten Quartal 37,346 Milliarden Sitzplatzmeilen, was einem Plus von 1,2 Prozent entspricht. Der Sitzladefaktor erreichte 79,3 Prozent, was einer leichten Verbesserung von 0,8 Prozentpunkten entspricht.