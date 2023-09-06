Southwest Airlines fliegt Quartalsgewinn ein

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Southwest Airlines kann für das zweite Quartal 2023 einen Nettogewinn von 683 Millionen US-Dollar bekanntgeben und rechnet mit einem positiven Jahresresultat.

Der Umsatz ist verglichen mit dem zweiten Quartal 2022 um 4,6 Prozent auf 7,037 Milliarden US-Dollar angestiegen. Die operativen Kosten haben sich um 12,1 Prozent auf 6,242 Milliarden US-Dollar verteuert. Den Betriebsgewinn im zweiten Quartal erreichte 795 Millionen US-Dollar, ein Jahr zuvor lag dieser bei 1,158 Milliarden US-Dollar. Den Nettogewinn gibt Southwest Airlines für das zweite Quartal 2023 mit 683 Millionen US-Dollar an, ein Jahr zuvor resultierte in derselben Berichtsperiode mit 760 Millionen US-Dollar ein leicht höherer Nettogewinn. Vor der Coronakrise im Jahr 2019 konnte Southwest Airlines im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 741 Millionen US-Dollar erwirtschaften.

Mit Southwest Airlines flogen im zweiten Quartal 2023 insgesamt 44,787 Millionen Passagiere, verglichen mit dem gleichen Vorjahresquartal entspricht dies einem Plus von 8,5 Prozent. Vor der Krise im Jahr 2019 frequentierten im zweiten Quartal 42,569 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Southwest Airlines. Southwest hat damit im zweiten Quartal 2023 das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 um 5 Prozent übertroffen. Das Angebot lag im zweiten Quartal 2023 bei 42,579 Milliarden Sitzplatzmeilen, das entspricht einem Wachstum von 14,1 Prozent, die Nachfrage erreichte dabei 35,505 Milliarden Sitzplatzmeilen, was einem Plus von 9,2 Prozent entspricht. Der Sitzladefaktor erreichte 83,4 Prozent, was einem Rückgang von 3,7 Prozent gleichkommt.