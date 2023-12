Southwest Airlines fliegt Gewinn ein

Southwest Airlines Boeing 737 MAX 7 (Foto: Boeing)

Southwest Airlines kann für das dritte Quartal 2023 einen Nettogewinn von 193 Millionen US-Dollar bekanntgeben und rechnet mit einem soliden Jahresresultat.

Der Umsatz ist verglichen mit dem dritten Quartal 2023 um 4,9 Prozent auf 6,525 Milliarden US-Dollar angestiegen. Die operativen Kosten haben sich um zehn Prozent auf 6,408 Milliarden US-Dollar verteuert. Den Betriebsgewinn im dritten Quartal erreichte 117 Millionen US-Dollar, ein Jahr zuvor lag dieser bei 395 Millionen US-Dollar. Den Gewinnrückgang im dritten Quartal lässt sich durch die massiv höheren Personalkosten erklären, diese sind um von 2,322 Milliarden US-Dollar um 17,5 Prozent auf 2,728 Milliarden US-Dollar angestiegen.

Mit Southwest Airlines flogen im dritten Quartal 2023 insgesamt 44,598 Millionen Passagiere, verglichen mit dem gleichen Vorjahresquartal entspricht dies einem Plus von 3,3 Prozent. Das Angebot lag im dritten Quartal 2023 bei 44,169 Milliarden Sitzplatzmeilen, das entspricht einem Wachstum von 12,5 Prozent, die Nachfrage erreichte dabei 35,624 Milliarden Sitzplatzmeilen, was einem Plus von 6,2 Prozent entspricht. Der Sitzladefaktor erreichte 80,7 Prozent, was einem Rückgang von 4,7 Prozentpunkten gleichkommt.