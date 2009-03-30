Southwest Airlines einigt sich auf neuen Tarifvertrag

Eine Gewerkschaft der Angestellten von Southwest Airlines ratifizierte den neuen 3-jahres Tarifvertrag, der im Februar ausgehandelt wurde.

Die Gewerkschaft Transport Worker Union Local 555 vertritt etwa 7400 Mitarbeiter der Bereiche Betrieb, Gepäckabfertigung, Boarding und Fracht. Der neue Vertrag sieht eine Lohnerhöhung von bis 3 Prozent vor. „Die Lohnerhöhung ist zwar gering, aber für die nächsten drei Jahre gesichert,“ sagte Charles Cerf von TWU. TWU konnte auch ärztliche Unterstützungsleistungen für Rentner aushandeln.