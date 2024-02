Southwest Airlines bestellt bei RECARO

Southwest Airlines Boeing 737 MAX 7 (Foto: Boeing)

RECARO Aircraft Seating (RECARO) hat von Southwest Airlines den Auftrag erhalten, neue Flugzeuge mit dem Economy Class Sitz BL3710 auszustatten.

Die Lieferungen an die in Dallas ansässige Fluggesellschaft werden in 2025 beginnen. Der preisgekrönte BL3710 verfügt über ein mehrstufig verstellbares Kopfstützenpolster, eine ergonomisch verbesserte Sitzfläche, eine Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze und ein neues Armlehnen-Design, das die Sitzbreite maximiert. Southwest wählte diesen Sitz aufgrund des positiven Feedbacks aus Tests, Workshops und Komfortstudien aus.

„Dieser Auftrag ist ein bedeutender Erfolg für das RECARO Team. Wir sind stolz darauf, unsere Position in Amerika auszubauen, insbesondere mit einem lokalen Partner, wie Southwest, der seine Unternehmensgeschichte zur gleichen Zeit wie RECARO begonnen hat.“, sagt Dr. Mark Hiller, CEO von RECARO Aircraft Seating und der RECARO Holding. „Unser BL3710 wird eine wertvolle Ergänzung für die Fluggesellschaft sein, die sich verpflichtet hat, den Fluggast in den Mittelpunkt zu stellen. Sein nachhaltiges Design und seine Komfort-Ausstattung werden den Passagieren viele Jahre lang gute Dienste leisten.“

„Seit der Gründung von RECARO in Fort Worth war es erklärtes Ziel, mit unseren Nachbarn – Southwest Airlines – zusammenzuarbeiten. Von unserer mitarbeiterorientierten Denkweise und unserer Einstellung zur Nachhaltigkeit bis hin zu unserem Engagement für die Gesellschaft sind die Ähnlichkeiten zwischen den Kulturen und Werten unserer Unternehmen verblüffend.“, sagt Sunitha Vegerla, General Manager von RECARO Aircraft Seating Americas. „Mit Blick auf die Zukunft ist diese Partnerschaft ein großer Meilenstein für die Bedeutung von Nachhaltigkeit und die Erfüllung von Kundenbedürfnissen in der Entwicklung jedes Sitzes.“

Die einzigartige Form des Rückenlehnenschaums unterstützt das ergonomische Sitzdesign und ist Resultat der Automobil-Expertise von RECARO, die bis ins Jahr 1906 zurückreicht. Bei der Entwicklung des BL3710 für Southwest Airlines spielte Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle – vom Kunstlederbezug bis hin zum Leichtbau-Design des Sitzes.

Southwest Airlines wurde 1971 gegründet und ist eine der weltweit beliebtesten und mit den meisten Preisen ausgezeichnete Fluggesellschaft. Sie bietet ihren einzigartigen Service an 121 Flughäfen in 11 Ländern an und beschäftigt fast 75.000 Mitarbeiter.

RECARO Aircraft Seating