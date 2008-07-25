Southwest Airlines baute im Juni weiter aus
25.07.2008 RK
Der erfolgreichste Billig- Carrier aus den USA wächst im Juni weiter. Die Kapazitätsausweitung konnte am Markt jedoch nicht vollständig abgesetzt werden.Die Verfügbaren Sitzplatzmeilen wurden gegenüber dem Juni im Vorjahr um 5,7 Prozent auf 8,8 Milliarden ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung fiel von 82,1 Prozent auf 78,2 Prozentpunkte. In den ersten sechs Monaten baute die Airline ihre Kapazitäten um 6,5 Prozent aus, die Auslastung konnte um 0,4 Punkte auf durchschnittlich 72,6 Prozent erhöht werden.