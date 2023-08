Southwest Airlines überprüft Wachstumspläne

Die Southwest Airlines Co evaluiert weiterhin ihre Wachstumspläne in Angesicht der hochschnellenden Ölpreise.

Eine Sprecherin der Fluggesellschaft liess verlauten, dass man weiterhin an einem 5% Wachstum für 2008 festhalte. Wie viele andere Airlines, muss sich auch die Southwest mit schwacher Kundennachfrage und Rekordpreisen für Treibstoff herumschlagen. Sie will dieses Jahr 22 alte Boeings 737 aus dem Verkehr ziehen und dafür 29 neue Flugzeuge in die Flotte aufnehmen. Die Sprecherin sagte auch, dass das Geschäft für März bis jetzt gut angelaufen sei.