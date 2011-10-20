Southern Air mietet Boeing 747-400SF

Southern Air wird neu zwei Boeing 747-400SF Vollfrachter von Aircastle Limited leasen. Die Boeing 747-400SF Frachtflugzeuge werden im ersten Quartal 2012 an den Frachtspezialisten aus den USA gelangen.

Air Castle kann mit Southern Air einen neuen Kunden gewinnen. Die Leasinggesellschaft ist global verankert und hat sich auf den Kauf und die Vermietung von Flugzeugen spezialisiert, Aircastle vermietet mehr als 136 Verkehrsflugzeuge an 59 Kunden. Southern Air besteht bereits seit 1947 und zählt zehn Boeing 747-200 und zwei Boeing 777 Frachter zu ihrer Flotte. Im ersten Quartal 2012 werden vier Boeing 747-400 Vollfrachter dazu kommen.