South African will Boeing 747 pensionieren
08.06.2010 RK
Der Flag Carrier aus Südafrika will seine letzten beiden Boeing 747-400 Ende Jahr in Pension schicken und auch die Airbus A340 langsam ablösen.Als Ersatz für die Jumbos werden ab 2011 neue Airbus A330 dienen, scheinbar sind die vierstrahligen Boeing 747-400 Jumbos auf den eingesetzten Strecken nun doch zu ineffizient geworden. Die 747-400 wurde bereits 2007 in die Wüste geschickt und Ende 2008 wieder aus der Versenkung genommen, um Strecken wie Johannesburg-Lagos und Luanda zu befliegen. Anfangs 2011 wird South African Airways sechs Airbus A330-200 übernehmen und damit ihre vierstrahligen Maschinen langsam ablösen. Die Fluggesellschaft aus Südafrika übernahm ihren ersten Jumbo 1971 und hatte in den Glanzzeiten 10 Boeing 747-400 im Betrieb.