Sonne und Spass am Flughafen Paderborn Lippstadt

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

Zum Sommer-Anflug lädt der Flughafen Paderborn Lippstadt alle Menschen in der Region am Sonntag, 12. Mai, ein. In der Zeit von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr steht am Heimathafen alles unter dem Motto "Sonne und Spaß".

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein umfangreiches Programm für die ganze Familie freuen. Dabei kommen vor allem auch die kleinen Gäste voll auf ihre Kosten. Bei einer Kinderdisco trifft sich das Flughafen-Maskottchen Homie mit den Maskottchen Katta & Ingo von Schauinsland, Shelly die Schildkröte von Sunexpress und vielen mehr. Die Kleinen können sich auf der Hüpfburg austoben und das Tanzbein schwingen. Die Kreativen können beim nachhaltigen Basteln und Malen ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich an vielen Ständen über Sportveranstaltungen, Reiseanbieter, Haus und Garten, Lifestyle und vieles mehr informieren. Auf einer großen Streetfood-Meile ist für jeden Geschmack etwas dabei. Übrigens: Wer eine Reise vom Heimathafen aus bucht, bekommt das Parken für den Urlaubszeitraum geschenkt.

Zudem dürfen sich die Besucherinnen und Besucher beim Sommer-Anflug auf eine besondere Aktion freuen. Jede Reise, die vom Heimathafen aus gebucht wird, kommt in einen Lostopf. Für den Gewinner der Ziehung übernimmt der Flughafen Paderborn/Lippstadt die Reisekosten bis zu einem Betrag von 3.000 Euro.