Sonderpreise bei Emirates

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates bietet exklusive Begleiter-Spezialtarife in der First Class und Business Class an.

Reisende ab Zürich, die zu zweit reisen, können bei Buchung bis zum 1. Oktober 2019 zahlreiche internationale Ziele im weltweiten Streckennetz zu attraktiven Konditionen entdecken.

Destination / Business Class ab / First Class ab

Dubai / 4.110 CHF / 5.870 CHF

Bangkok / 2.580 CHF / 5.260 CHF

Auckland / 4.330 CHF / 8.960 CHF

Kapstadt / 3.400 CHF / 5.980 CHF

Singapur / 3.100 CHF / 5.680 CHF

Weitere attraktive Sondertarife zu Zielen im weltweiten Emirates-Streckennetz gibt es online auf www.emirates.ch. Die Sondertarife sind vom 22. September 2019 bis zum 1. Oktober 2019 für Reisen bis zum 2. Juli 2020 (letzter Abreisetag) buchbar. Es gilt eine Vorausbuchungsfrist von fünf Tagen.

Emirates bietet Passagieren aller Klassen eine grosse Auswahl an erlesenen Weinen und regional inspirierten Gourmetmenüs, zubereitet aus frischen und lokal eingekauften Zutaten sowie den professionellen Service des internationalen Teams von Flugbegleitern. An Bord geniessen Gäste zudem das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem ice mit über 4.500 Kanälen, den neuesten Filmen und vielfältigen Musik- und Serienangeboten. Passagiere, die mit Emirates in der Business Class und First Class fliegen, erhalten ausserdem Zugang zu den 42 weltweiten Emirates-Lounges, darunter auch die Lounge am Flughafen Zürich. Zusätzlich ist in diesen Buchungsklassen jeweils der kostenlose Emirates Chauffeur-Service zu den Schweizer Abflughäfen Zürich und Genf enthalten.

Alle Preise sind jeweils pro Person für den Hin- und Rückflug in der Business Class bzw. First Class und beinhalten bereits sämtliche Steuern und Gebühren. Die Spezialtarife gelten nur, wenn zwei Personen zusammen buchen und auf allen Flügen zusammen reisen. Vereinzelte Zeiträume können von der Buchung ausgeschlossen sein. Die Tarife unterliegen speziellen Bedingungen sowie eingeschränkter Verfügbarkeit. Sie können online auf www.emirates.ch, telefonisch unter 0844 – 111 555 oder im Reisebüro gebucht werden. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

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