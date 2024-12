Sonderflüge zum Christkindlesmarkt nach Nürnberg

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

In Nürnberg liegt wieder Glühweinduft über dem Hauptmarkt und tausende internationale Besucher genießen die einmalig festliche Stimmung zwischen Lebkuchenbuden und Krippenspiel.

Der traditionelle Nürnberger Christkindlesmarkt erfreut sich zunehmender Begeisterung internationaler Gäste. So sind auch dieses Jahr wieder Zusatz- und Sonderflüge zum beliebtesten Weihnachtsmarkt des Landes geplant.

British Airways kehrt vorübergehend nach Nürnberg zurück, um Besucher aus Großbritannien zum Christkindlesmarkt zu fliegen: Im Zeitraum vom 28. November 2024 bis 5. Januar 2025 sind Flüge zwischen London Heathrow und Nürnberg vier wöchentliche Verbindungen (jeweils donnerstags, freitags, sonntags und montags) buchbar. Diese Verbindung kann natürlich auch in umgekehrter Richtung genutzt werden, zum Beispiel für einen vorweihnachtlichen Einkaufsbummel in der britischen Metropole. Auch Ryanair fliegt die britische Metropole an und bedient den Flughafen London-Stansted, in der Weihnachtszeit teilweise in erhöhter Frequenz.

Um für die Weihnachtsstadt Nürnberg zu werben, besuchte kürzlich sogar das Nürnberger Christkind die Stadt an der Themse: Unter dem Titel „Nuremberg Experience“ gab der deutsche Botschafter Miguel Berger einen Empfang in der Deutschen Botschaft, zu dem Multiplikatoren aus Wirtschaft, Presse, Kultur und Politik eingeladen waren. Mit dabei waren auch Vertreter der Congress- und Tourismuszentrale Nürnberg und des Albrecht Dürer Airports.

Aber auch Gäste aus anderen Ländern fliegen auf die fränkische Lebkuchenstadt: So erhöht Ryanair während der Weihnachtszeit das Flugangebot auf verschiedenen Routen, neben London sind dann zusätzliche Flüge nach Sofia in Bulgarien, Bari in Italien, Vilnius in Litauen, ins ungarische Budapest sowie zu den spanischen Zielen Alicante und Valencia im Angebot. Diese Flüge werden allerdings auch stark in die andere Richtung genutzt, um Freunde und Verwandte im Ausland zu besuchen - gerade in der Weihnachtszeit.