Somon Air übernimmt Boeing 737-900ER

Boeing gab bekannt, dass die erste Boeing 737-900ER an Somon Air ausgeliefert wurde. Somon Air ist eine Fluggesellschaft aus Tadschikistan.

Somon Air hat bei Boeing im März 2011 zwei Boeing 737-900ER mit modernster Ausstattung bestellt, der Auftrag wird durch Boeing mit 163 Millionen US Dollar beziffert. Die noch junge Airline aus Tadschikistan betreibt bereits zwei Boeing 737-800 und befliegt damit ein kleines Streckennetz nach Russland, internationale Ziele liegen in Deutschland, Italien, der Türkei und den Emirate. Bei Somon Air arbeiten rund 180 Angestellte.