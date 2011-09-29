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Somon Air übernimmt Boeing 737-900ER

29.09.2011 BGRO
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Boeing gab bekannt, dass die erste Boeing 737-900ER an Somon Air ausgeliefert wurde. Somon Air ist eine Fluggesellschaft aus Tadschikistan.

Somon Air hat bei Boeing im März 2011 zwei Boeing 737-900ER mit modernster Ausstattung bestellt, der Auftrag wird durch Boeing mit 163 Millionen US Dollar beziffert. Die noch junge Airline aus Tadschikistan betreibt bereits zwei Boeing 737-800 und befliegt damit ein kleines Streckennetz nach Russland, internationale Ziele liegen in Deutschland, Italien, der Türkei und den Emirate. Bei Somon Air arbeiten rund 180 Angestellte.
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