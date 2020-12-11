Sommerziele bei Peoples

Peoples Viennaline

Zusammen mit den Reisepartnern High Life Reisen und Rhomberg Reisen präsentiert die Fluglinie People’s den Sommerflugplan 2021.

Das regionale Reise-Trio bietet auch nächstes Jahr ab 26. April bis 30. Oktober 2021 ein umfangreiches Angebot an Feriendestinationen ab St.Gallen-Altenrhein an.

Sommerdestinationen ab St.Gallen-Altenrhein 2021

Die Urlaubsziele Menorca, Kalabrien, Korsika, Kefalonia, Epirus & Lefkas stehen bei Rhomberg Reisen im Programm. Wer nach Sardinien, Mallorca, Kroatien, Ibiza oder Neapel in die Ferien möchte, findet bei High Life Reisen das entsprechende Angebot. Zu diesen elf beliebten Ferienzielen geht es mit der Fluglinie People’s ab dem Airport St.Gallen-Altenrhein. Die Mittelmeerinsel Korsika wird zusätzlich ab Flughafen Memmingen angeflogen. Ab sofort können auf den Webseiten von High Life Reisen (www.highlife.at) und Rhomberg Reisen (www.rhomberg-reisen.com) sowie bei lokalen Reisebüros attraktive Pauschalangebote gebucht werden. Bei der Fluglinie People’s (www.peoples.ch) sind Nur-Flug Angebote für alle Destinationen (ausser Ibiza und Neapel) direkt buchbar.

Sicheres Reisen in Zeiten von Corona

Um das Reisen in Zeiten von Corona so sicher wie möglich zu gestalten sind sowohl am Flughafen St.Gallen-Altenrhein wie auch an Bord von People’s zusätzliche Schutz- und Hygienemassnahmen eingeführt worden, welche laufend an den offiziellen Vorgaben angepasst und konsequent umgesetzt werden. Die beiden Reiseveranstalter Rhomberg Reisen sowie High Life Reisen haben ausserdem ihre Storno- und Umbuchungsbedingungen der aktuellen Situation angepasst, um damit ihren Kunden möglichst viel Flexibilität und Reisesicherheit zu gewähren.

Regionales Reise-Trio tritt gemeinsam auf

Die beiden Reiseveranstalter aus dem Vorarlberg sowie der Flughafen St.Gallen-Altenrhein und die Fluglinie People’s bewerben gemeinsam mit dem Slogan «Flüg mit üs» Feriendestinationen im Mittelmeerraum. Mit vereinten Kräften soll dafür gesorgt werden, dass nächstes Jahr Flugreisen an die beliebten Urlaubsziele wieder möglich sind.

«Die nächsten Monate werden sicherlich nochmals eine grosse Herausforderung, für uns alle. Die ausserordentlich gute Zusammenarbeit mit unseren Partnern sowie das Vertrauen und die Treue unserer Kunden, lässt uns zuversichtlich nach vorne blicken.», so Thomas Krutzler, CEO People’s Air Group.

«Wir blicken optimistisch in die Zukunft und erwarten in den nächsten Wochen eine steigende Nachfrage, da die Sehnsucht nach Ferien am Meer gerade für die kommende Saison enorm sein wird.», so Michael Nachbaur, Geschäftsführer High Life Reisen.

«Zusammen mit dem Flughafen Altenrhein und People’s können wir ein Produkt anbieten, das den Kunden in diesen Zeiten sehr entgegenkommt: ein kleiner Flughafen, sehr kurze Check-In Zeiten, kurze Wege und wenig Gäste, die sich gleichzeitig am Flughafen aufhalten. Wir möchten, dass unsere Gäste ohne Sorgen jetzt schon ihre Ferien buchen und von den aktuellen, hohen Frühbucherrabatten profitieren können. Dazu haben wir ein Frühbucher-Sorglos-Paket aufgelegt, bei dem bis 30 Tage vor Abreise kostenlos storniert oder umgebucht werden kann.»

«Der Wunsch nach Reisen, die Sehnsucht nach unbeschwerten Ferien ist bei uns allen sehr gross und es gibt gute Gründe optimistisch zu sein. Sicheres Reisen wird bald wieder möglich. Schenken Sie sich deshalb jetzt bereits viel Vorfreude mit einer massgeschneiderten Urlaubsreise. Es ist uns wichtig, unseren Kunden möglichst viel Sicherheit bereits bei der Buchung zu geben. Wer jetzt bucht, kann bis 30 Tage vor Reiseantritt kostenlos umbuchen oder stornieren. Zusätzlich bieten wir auch attraktive Frühbucherpreise an.», so Stefan Müller, Geschäftsführer Rhomberg Reisen. «Gemeinsam mit dem regionalen Airport, unserer heimischen Fluglinie People‘s und unseren handverlesenen Natur-Reisezielen bieten wir optimale Voraussetzungen für ihre wertvollen Ferientage im kommenden Jahr.