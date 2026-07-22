Sommerreisewelle am Flughafen München

Eurowings Airbus A320 Take Off in München (Foto: Flughafen München)

Mit Beginn der Sommerferien in Bayern startet am Flughafen München die größte Reisezeit des Jahres. Vom 31. Juli bis zum 14. September 2026 haben die Airlines mehr als 43.000 Flüge zu 212 Destinationen angemeldet.

Allein am ersten Ferienwochenende von Freitag bis Sonntag werden annähernd 2.800 Starts und Landungen mit bis zu 390.000 Passagieren erwartet. Insgesamt rechnet der Münchner Flughafen in dieser Zeit mit voraussichtlich mehr als sechs Millionen Reisenden.

Ziele am Mittelmeer stark nachgefragt

Vom Münchner Flughafen aus werden zahlreiche attraktive Ziele in aller Welt erreicht. Besonders gefragt sind in den Sommerferien die klassischen "Warmwasserziele" rund ums Mittelmeer: Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland und die Türkei werden mit rund 15.700 Flügen bedient. Mehr als 2.500 Verbindungen sind von München zu Zielen im hohen Norden geplant – nach Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island.

Auch Langstreckendestinationen sind bei den Reisenden beliebt: Mit mehr als 2.300 Flügen verbinden Airlines während der Sommerferien 19 Ziele in Kanada und den USA mit dem Münchner Airport. Auch Fernost liegt bei den Fluggästen weiterhin hoch im Kurs: Insgesamt über 1.500 Starts und Landungen sind im Nonstop-Verkehr mit dieser Region während der Sommerferien angemeldet. Beliebte Destinationen sind etwa Japan, Hongkong, Singapur, Thailand, Taiwan und Vietnam.

Tipps für eine entspannte Reise

Für einen reibungslosen Reisebeginn empfiehlt der Flughafen, sich vorab auf der Website des Auswärtigen Amtes über die aktuellen Einreise- und Sicherheitsbestimmungen des Ziellandes zu informieren. Zudem empfiehlt es sich, bereits vorab online einzuchecken und, wenn möglich, den Vorabend-Check-in für das Gepäck zu nutzen.

Ein guter Start in den Urlaub fängt bereits beim vorausschauenden Packen an: Um die Sicherheitskontrollen schnell zu passieren, wird empfohlen, im Handgepäck nur die wichtigsten Gegenstände mitzunehmen, darunter beispielsweise Wertgegenstände und Medikamente sowie Dokumente und Unterlagen. Das beschleunigt den Prozess an der Sicherheitskontrolle und beim Einsteigen ins Flugzeug. Einzelne Airlines bieten auch an, das Handgepäck kurzfristig und kostenlos einzuchecken.

Passagiere, die planen, Powerbanks mit auf die Reise zu nehmen, sollten sich zuvor bei ihrer Fluggesellschaft über die geltenden Regelungen informieren. Generell verboten ist der Transport von Powerbanks im aufgegebenen Reisegepäck.

Passagiere sollten am Abflugtag sowohl für die Fahrt zum Flughafen als auch für den Aufenthalt am Airport genügend Zeit einplanen. Die Check-in-Zeiten können Reisende bei ihrer jeweiligen Airline in Erfahrung bringen. Zudem stehen in beiden Terminals für bereits eingecheckte Fluggäste Automaten zur Verfügung, bei denen sie ihr Gepäck selbst einchecken können. Weitere Tipps finden Fluggäste auf der Website des Airports unter Reisetipps - Flughafen München.

Reisende, die mit dem Auto zum Flughafen reisen, haben über die Online-Plattform parken.munich-airport.de die Möglichkeit, sich vorab bequem einen Parkplatz zu sichern, da in den Ferien oft eine sehr hohe Nachfrage besteht.

Abseits des Reiseverkehrs bietet der Besucherpark des Flughafens während der Sommerferien „Flughafenfeeling“ und zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten für die ganze Familie. Informationen dazu gibt es unter Besucherpark - Flughafen München. Wissenswertes zu den beliebten Airport-Touren und die Möglichkeit, sich anzumelden finden Besucher unter dem Link Airport-Touren - Flughafen München. Außerdem können bei den Padel Days vom 15. August bis 6. September im MAC-Forum alle Daheimgebliebenen selbst den Schläger schwingen oder die Profis bei spannenden Matches anfeuern. Infos unter www.munich-airport.de/padel.