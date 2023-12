Sommerflugplan ab dem Flughafen Nürnberg

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Nürnberger Flugplan wird so vielfältig wie selten zuvor. Sonnenhungrige dürfen sich auf die schönsten Urlaubsziele rund ums Mittelmeer und auf den Kanaren freuen.

Am Start sind namhafte Marken wie TUI, Eurowings und Condor, ergänzt durch das breite Low Cost-Angebot von Ryanair und Wizz Air. Wieder zurück im Flugplan ist Tunesien mit gleich drei Zielen. „Wer schon jetzt den Sommerurlaub 2024 plant, kann aus dem Vollen schöpfen“, so Geschäftsführer Dr. Michael Hupe.

Schwerpunkt Griechenland: Neben der Hauptstadt Athen mit ihrer berühmten Akropolis sind von Nürnberg aus Korfu, Kos, Kreta, Rhodos und, neu im Programm, Preveza als Hafenstadt an der griechischen Westküste mit attraktiven Stränden in der Umgebung, erreichbar. In Bella Italia locken Traumziele wie Bari, Cagliari und Neapel. Ganz groß raus kommt auch Spanien mit den Festlandzielen Alicante, Barcelona, Girona, Malaga, Sevilla und Valencia. Hinzu kommen die Inseln Mallorca, Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa. Portugal ist mit Ponta Delgada auf den Azoren sowie Porto dabei. Kroatien-Fans dürften sich über Zadar freuen.

Starkes Comeback für Tunesien

Traditionell stark nachgefragt von Reisenden aus Nordbayern ist die Türkei, wo neben den Städtezielen Ankara, Istanbul und Kayseri in Kappadokien die Baderegionen Adana, Antalya, Dalaman und Izmir direkt erreicht werden. Dalaman wird im nächsten Sommer von zwei Airlines angeflogen, Corendon Airlines (immer montags) und neu SunExpress (jeweils freitags). Antalya ist das meistbediente Ziel im Nürnberger Flugplan, sechs Airlines bieten hier eine Vielzahl an Flugmöglichkeiten. Als familienfreundliches Zielgebiet hat sich in den letzten Jahren Ägypten entwickelt. In das Taucherparadies am Roten Meer gibt es ein sehr starkes Angebot. So fliegen Air Cairo, Corendon Airlines, Nesma Airlines und SmartLynx mehrmals wöchentlich Hurghada an. Marsa Alam wird von Air Cario im Sommer durchgängig angeboten. Das nordafrikanische Tunesien feiert sein Comeback mit gleich drei Zielen: Neben Enfidha ergänzen jetzt auch Djerba und Monastir den Flugplan. Aus dem Winterflugplan fortgesetzt wird zudem Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Emirat ist bis einschließlich Pfingsten 2024 nonstop erreichbar.

Acht Mal Osteuropa

In Osteuropa stehen viele Hauptstädte im Flugplan des Airports wie Sofia, Budapest, Bukarest oder Belgrad auf. Hinzu kommen Vilnius und Skopje. Neben der Hauptstadt sind in Rumänien noch Cluj-Napoca und Sibiu angebunden.

Städtereisen in Europas schönste Metropolen

Städtereisende können zwischen Metropolen wie Barcelona, Istanbul, Paris, London oder Amsterdam wählen. Die französische und niederländische Hauptstadt ist jeweils auch Drehscheibe für Anschlussverbindungen weltweit, ebenso wie Frankfurt.

Namhafte Reiseveranstalter und Airlines

Gleich mehrere Fluggesellschaften haben Nürnberg zu ihrer Basis gemacht und Flugzeuge und Crews stationiert. Mit dem Vorteil, von Nürnberg aus gleich mehrere Ziele am Tag ansteuern zu können. So wird SmartLynx auch im kommenden Sommer im Auftrag der TUI ab Nürnberg beliebte griechische Ziele, die Kanarischen Inseln sowie Ägypten und Tunesien anfliegen.

Eurowings hat ihr Engagement in Nürnberg deutlich erweitert und fliegt Urlauber nach Spanien und Griechenland. Der beliebte Ferienflieger Condor steuert neben Mallorca nunmehr auch Rhodos und Kreta an. Bereits fest im Nürnberger Markt verankert ist Corendon Airlines mit Flügen nach Ägypten, Griechenland, in die Türkei und auf die Kanaren. Hinzu kommen weitere Airlines wie Pegasus, Marabu, SunExpress und viele mehr, die regelmäßig ab Nürnberg fliegen.

Ryanair feiert den Sommer

Die irische Low Cost-Airline Ryanair, die ebenfalls zwei Flugzeuge in Nürnberg stationiert hat, bietet die ganze Bandbreite an Flügen in attraktive Städte sowie in Urlaubsregionen und Verbindungen zu Freunden und Verwandten an. Rund 20 Ziele werden von Ryanair im Sommer angesteuert.