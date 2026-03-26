Sommerflugplan ab dem Flughafen Brüssel

Flughafen Brüssel Hauptterminal (Foto: Flughafen Brüssel)

Der Flughafen Brüssel erweitert sein Linienangebot über den Sommer 2026 auf 180 Ziele, darunter weitere Langstreckenverbindungen.

Der Flughafen Brüssel startet am 29. März seinen Sommerflugplan mit Direktflügen zu 180 Zielen, die von 70 Fluggesellschaften angeflogen werden. Acht neue Strecken und fünf neue Airlines verstärken das Angebot ab Brüssel. Die Erweiterung des Angebots stärkt die Konnektivität innerhalb Europas und über Kontinente hinweg deutlich.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen Langstreckenverbindungen nach São Paulo (LATAM Airlines), Halifax (Air Canada), Kilimandscharo (Brussels Airlines) und Chengdu (Air China). Dies bedeutet ein bemerkenswertes Wachstum in Südamerika, Afrika, Nordamerika und Asien. Auch europäische Kurzstrecken wie Danzig und Asturien werden neu aufgenommen, ebenso wie die kürzlich gestarteten Verbindungen nach Chongqing und Larnaka.

Fünf neue Airlines ergänzen das Streckennetz ab dem Drehkreuz Brüssel, darunter die beiden wichtigsten Neuzugänge Air China und LATAM Airlines sowie Volotea, Air Senegal und Smartwings. Bestehende Fluggesellschaften erhöhen ebenfalls ihre Kapazitäten und bieten häufigere und erweiterte Verbindungen zu beliebten Zielen an. Delta Air Lines wird ihre Strecke nach Atlanta auf tägliche Flüge ausweiten.

Die interkontinentalen Ziele ab der Drehscheibe Brüssel

Mit der Aufnahme der neuen Strecken wird das Interkontinentalnetz am Flughafen Brüssel Direktflüge zu 41 Zielen umfassen.

8 Ziele in Nordamerika:

Atlanta, Chicago, Halifax, Montreal, Newark, New York, Washington und Toronto

1 Reiseziel in Südamerika:

São Paolo

4 Ziele in der Golfregion:

Abu Dhabi, Doha, Dubai und Jeddah

9 Ziele in Asien:

Tokio, Bangkok, Peking, Chengdu, Chongqing, Shanghai, Shenzhen, Hongkong und Singapur

19 Reiseziele in Subsahara-Afrika:

Abidjan, Accra, Addis Abeba, Banjul, Bujumbura, Conakry, Cotonou, Dakar, Douala, Entebbe, Freetown, Kigali, Kilimanjaro, Kinshasa, Lomé, Monrovia, Nairobi, Ouagadougou, Yaoundé