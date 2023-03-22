Sommerflugplan ab dem EuroAirport

Euroairport (Foto: Euroairport)

Der EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg veröffentlicht seinen neuen Sommerflugplan, dabei stehen viele Mittelmeerdestinationen auf dem Programm.

Der EuroAirport ist das regionale Drehkreuz für Direktverbindungen nach Europa sowie in den Mittelmeerraum. Im Sommerflugplan 2023 (gültig vom 26. März bis 28. Oktober 2023) werden 100 Destinationen direkt ab dem EuroAirport angeboten. Das Angebot beinhaltet unter anderem Destinationen in Ägypten, Frankreich, Griechenland, Italien, Kanada, Marokko, Spanien, Tunesien und Zypern.

Verschiedene Fluggesellschaften bieten attraktive Umsteigmöglichkeiten über ihre internationalen Drehkreuze an: Aegean Airlines (Athen), Air France (Paris), Austrian Airlines (Wien), British Airways (London), KLM (Amsterdam), Lufthansa (Frankfurt und München), Pegasus Airlines und Turkish Airlines (Istanbul), Sun Express (Antalya und Izmir) sowie Vueling (Barcelona).

Ab dem EuroAirport werden in diesem Sommer verschiedene neue Flugziele im Angebot sein. Erstmals bedient Cyprus Airways den EuroAirport und führt eine wöchentliche Verbindung nach Larnaca ein. Ebenfalls wird easyJet Larnaca neu anfliegen (2x/Woche). Neu im Angebot mit Nouvelair sind Tunis (2x/Woche) und wöchentlich eine Verbindung nach Djerba ab dem EuroAirport. Wizz Air bedient erstmals auch in der Sommersaison Rom (3x/Woche) und Iasi (2x/Woche). Marseille, erst seit dem letzten Winterflugplan angeflogen, wird auch im Sommer durch easyJet mit dem EuroAirport verbunden (2x/Woche).

Die Verbindung nach Antalya wird nebst Sun Express und Pegasus Airlines neu auch von den Fluggesellschaften Southwind Airlines und Mavi Gök Airlines angeboten (3x und 1x/Woche).

Verschiedene Destinationen werden häufiger angeflogen. Constantine wird nebst der Verbindung mit Air Algérie (3x/Woche) neu auch von ASL Airlines bedient (1x/Woche). Ausserdem werden die Frequenzen zu folgenden Destinationen erhöht:

Montréal mit Air Transat: 2x/Woche

Barcelona mit Vueling: täglich

Dublin mit Ryanair: 5x/Woche

Zagreb mit Ryanair:4x/Woche

Casablanca mit Air Arabia: 5x/Woche

Hurghada mit Air Cairo: 3x/Woche

Antalya mit Pegasus: 4x/Woche und mit Sun Express: 3x/Tag

Da wir mit Beginn des Sommerflugplans ein Ansteigen des Passagieraufkommens erwarten, empfehlen wir den Passagieren frühzeitig am Flughafen zu sein – mindestens zwei Stunden vor Abflug – und sich gut auf die Reise vorzubereiten.