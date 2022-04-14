Sommerflugplan ab Saarbrücken

Flughafen Saarbrücken (Foto: Flughafen Saarbrücken)

Mit Beginn der saarländischen Osterferien am Donnerstag geht es ab dem Flughafen Saarbrücken in zahlreiche attraktive Urlaubsdestinationen.

Die Baleareninsel Mallorca steht dabei wieder täglich auf dem Plan. Eurowings bedient die Strecke schon, ab Mai ist auch wieder SmartLynx unterwegs nach Palma de Mallorca.

„Wir freuen uns auf die bevorstehende Sommersaison, die große Reiselust bei unseren Fluggästen und besonders darüber, dass wir in diesem Jahr wieder Teneriffa im Flugplan haben“, sagt SCN-Geschäftsführer Thomas Schuck. Er sieht den Flughafen gut gewappnet für eine starke Nachfrage für die neun Sommerreiseziele und bis zu 60 wöchentlichen Flüge.

Teneriffa, die größte der Kanareninseln, ist besonders im Frühjahr bei Wanderern und Mountainbikern sehr beliebt. Sie wird von SmartLynx bedient. Die Fluggesellschaft übernimmt auch 2022 wieder mit einem am SCN stationierten Airbus A320 alle Flüge für die TUI Deutschland. Die Kanarischen Inseln Gran Canaria und Fuerteventura werden schon seit einigen Monaten angesteuert.

Ebenso ist die türkische Riviera seit einiger Zeit wieder Ziel ab dem SCN. Dreimal wöchentlich hebt Corendon Airlines Richtung Antalya ab. Und seit dem 10. April 2022 ist der Dauergast SunExpress fünfmal wöchentlich auf der Strecke unterwegs. Nach Hurghada am roten Meer geht es mit Corendon Airlines einmal wöchentlich.

Auf dem Sommerflugplan finden sich auch in dieser Saison wieder die griechischen Inseln. SmartLynx wird Kreta zweimal, Kos und Rhodos einmal wöchentlich anfliegen. Ab dem 5. Mai geht es zudem zweimal wöchentlich mit Corendon Arilines nach Heraklion.