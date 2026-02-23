Sommerflugplan ab Paderborn Lippstadt

Flughafen Paderborn Lippstadt (Foto: Wikipedia)

Der Sommer 2026 wird vielfältig: Vom Flughafen Paderborn Lippstadt starten die Urlaubsflieger verschiedener Fluggesellschaften zu acht attraktiven Zielen unter südlicher Sonne.

Hinzukommen die regelmäßigen Flüge von skyhub PAD nach München, wo es vom Lufthansa-Drehkreuz zu zahlreichen beliebten Destinationen insbesondere in Europa, Nordamerika und Asien geht.

Eindeutiger Spitzenreiter bleiben auch in diesem Sommer zwei Ziele im Süden. Bis zu 25 Mal wöchentlich bedienen die Fluggesellschaften SunExpress, Pegasus und Freebird die Destination Antalya, die damit voraussichtlich auch in 2026 das größte Volumenziel bleiben wird. Knapp dahinter liegt Palma de Mallorca, das mit bis zu 17 Flügen pro Woche von Eurowings und Ryanair angesteuert wird.

Darüber hinaus geht es mehrfach wöchentlich nach Alicante, Heraklion, Hurghada, Kos, Málaga und Rhodos. "Damit gibt es auch in diesem Jahr einen sehr schönen Mix der beliebtesten Ziele aus den vergangenen Jahren. Wir freuen uns auf die bewährt gute Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften und sind personell sowie organisatorisch bestens gerüstet für den Sommer 2026", betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Nicht zu vergessen sind mehrere interessante Sonderreisen vom Flughafen Paderborn Lippstadt. So startet momento by WUR nach Malta (2. bis 8. April 2026) und nach Sizilien (28. April bis 5. Mai 2026). Und Lohmann Reisen steuert Costa Brava/Girona gleich zu zwei Reisezeiten an: vom 22. April bis zum 29. April 2026 sowie vom 29. April bis zum 6. Mai 2026.