Sommerflugplan ab Münster Osnabrück

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) beginnt am kommenden Sonntag der Sommerflugplan. Passagiere können sich auf ein abwechslungsreiches Flugangebot freuen.

Pünktlich zum Start dürfen sich Fluggäste nicht nur über zwei neue Ziele im Flugplan, sondern auch über Modernisierungen entlang der Customer Journey für mehr Aufenthaltsqualität freuen.

Fuerteventura und Rhodos bis zu zweimal pro Woche

Mit der Kanarischen Insel Fuerteventura und der griechischen Insel Rhodos stehen in dieser Saison gleich zwei neue Ziele im Flugplan. Der neue Home Carrier LEAV Aviation startet bis zu zweimal pro Woche mit einem am FMO stationierten modernen Airbus A320 zu den beliebten Urlaubsinseln. LEAV Aviation ist eine deutsche Airline mit Sitz in Köln. Neben Fuerteventura und Rhodos bietet die Fluggesellschaft auch Flüge nach Heraklion und ab Herbst nach Mallorca an.

Mehrmals täglich nach Antalya und Mallorca

Für maximale Flexibilität in der Urlaubsplanung sorgt die hochfrequente Anbindung an die beliebtesten Destinationen Antalya an der türkischen Riviera und Mallorca: bis zu sieben tägliche Abflüge in die Türkei bzw. bis zu fünfmal auf die Baleareninsel. Auf Platz drei der Beliebtheitsskala liegt weiterhin Kreta. Die griechische Insel steht in der Hochsaison täglich auf dem Abflugplan.

Ryanair etabliert sich weiter am FMO und baut den Flugplan sukzessive aus. Mittlerweile fliegt die Low-Cost-Airline zu sechs Zielen: Alicante, Korfu, London-Stansted, Málaga, Mallorca und Zadar.

Das wohl ausgefallenste Reiseziel ab FMO ist Pristina, die Hauptstadt des Kosovo. Hier treffen uralte Kulturen der Balkanregion auf urbane und hippe Großstadtviertel.

Für Reisende, die weiter entfernte Ziele entdecken wollen, bietet sich die Anbindung an das Lufthansa-Drehkreuz München an. Die größte deutsche Airline startet ab FMO viermal täglich in die bayerische Metropole und von dort aus erreichen Flugreisende durch einen optimierten Netzflugplan bequem und schnell zahlreiche europäische und interkontinentale Ziele.

Entspannt starten

Um den Start in den Urlaub möglichst entspannt zu gestalten, optimiert der Flughafen Münster/Osnabrück weiter die verschiedenen Services für seine Fluggäste. So wurden Sanierungsarbeiten auf den Parkflächen vorgenommen, die Parkplatzbeleuchtung wurde durch LED-Leuchten effizient erweitert. Die modernen Self-Check-In-Counter können ab sofort von Fluggästen der Lufthansa, Eurowings, SunExpress und Pegasus Airlines genutzt werden. Weitere Airlines folgen im Laufe der Saison.

Für eine höhere Aufenthaltsqualität in den Gates wurden diese weiter umgebaut. So finden Fluggäste im Bereich der Non-Schengen-Abflüge nun moderne Snack- und Getränke Automaten, die mit frischen Sandwiches bestückt sind. Heißgetränke können frisch gebrüht an mehreren Vollautomaten bestellt werden.

Um die Planung für Reisende zu vervollständigen, bietet der FMO die Online-Parkplatzreservierung unter parking.fmo.de an. Das Buchungssystem ermöglicht einen schnellen Überblick aller Parkflächen des Flughafens und bietet Parktarife für eine Woche (acht Tage) ab 39 Euro an. Auch hier stehen Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund: Reservierungen können bis eine Stunde vor gebuchter Einfahrt geändert oder storniert werden. Vor Ort sorgt die PKW-Kennzeichenerfassung für Komfort bei der An- und Abreise.

Weitere Informationen rund um den Flughafen Münster/Osnabrück sowie Flugpläne, Ziele und Airlines finden Sie unter fmo.de.