Sommerflugplan ab Baden-Airpark buchbar

Vorfeld Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (Foto: FKB)

Weitere Airlines, sechs neue Ziele und ein Business Class Angebot ab dem Flughafen Karlsruhe Baden-Baden, ab sofort ist nahezu der gesamte Sommerflugplan buchbar.

Als neue Airline am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (FKB) ergänzt die Fluggesellschaft Condor das Angebot auf der beliebtesten aller FKB-Strecken nach Palma de Mallorca. Neben der klassischen Economy Class ist auch die Business Class mit freiem Mittelsitz, zusätzlichem Freigepäck und kostenlosem Sportgepäck auf den Flügen, die ab 19. Mai dienstags und sonntags stattfinden sollen, buchbar. Die Flüge sind als Teil einer Pauschalreise bei allen Reiseveranstaltern, im Reisebüro oder als Nur-Flug-Ticket online bei Condor buchbar.

Mit Mavi Gök Airlines nimmt eine weitere Fluggesellschaft den Betrieb ab FKB auf und ergänzt das Flugangebot nach Antalya, Türkei für die Veranstalter Anex Tour und FTI.

Um gleich sechs neue Ziele erweitert Ryanair den FKB-Flugplan. Schon ab Anfang April werden Dubrovnik (Kroatien), Banja Luka (Bosnien und Herzegowina) und Tanger (Marokko) zwei Mal pro Woche bedient. Die im aktuellen Winterflugplan von Ryanair aufgenommen Flüge nach Agadir, Teneriffa-Süd und Thessaloniki werden neu auch im Sommerflugplan angeboten.

Eurowings, Wizz Air und Corendon Airlines sowie der Reiseveranstalter TUI bleiben dem Baden-Airpark treu und bieten zahlreiche Verbindungen.