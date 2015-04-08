Sommerflugplan 2015 am EuroAirport mit noch mehr Auswahl

EuroAirport (Foto: EuroAirport)

Über 650 wöchentliche Abflüge zu 90 verschiedenen Zielen mit 27 Fluggesellschaften im Linienverkehr, N?s (Serbien) und Ohrid (Mazedonien) sind brandneue Destinationen, Vueling Airlines fliegt regelmässig zu ihrem Drehkreuz in Barcelona.

Mit dem Sommerflugplan erweitert der EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg sein Flugangebot um zwei ganz neue Destinationen: N?s in Serbien (2 Mal pro Woche) und Ohrid in Mazedonien (2 Mal pro Woche) mit Wizz Air. Hinzu kommt, dass Vueling Airlines, die grösste Airline am Flughafen Barcelona und zugleich auch eine neue Fluggesellschaft am EuroAirport, ab dem 29. März 2015 regelmässige Flüge aufnimmt und zwar siebenmal wöchentlich nach Barcelona El Prat fliegt. Diese neue Verbindung stellt eine weitere Ergänzung des breiten Linienangebots dar und bietet Passagieren eine grosse Auswahl an Anschlussmöglichkeiten zu Destinationen auf der iberischen Halbinsel, in Nordafrika, dem Nahen Osten und in Europa an.

Darüber hinaus werden vier Destinationen, die im Winter schon neu waren, weitergeführt: Bukarest (2 Mal in der Woche) und Cluj-Napoca (2 Mal pro Woche) mit Wizz Air, Lanzarote (2 Mal pro Woche) und London Luton (6 Mal pro Woche) mit easyJet.

Des Weiteren gibt es im Sommerflugplan ab dem EuroAirport mehr Frequenzen nach Amsterdam mit KLM (4 Mal am Tag) Ibiza mit airberlin (4 Mal pro Woche) und Istanbul mit Turkish Airlines (2 Mal pro Tag).

Bei den Ferienflügen gibt es weiterhin eine grosse Auswahl an mehr als 30 sonnigen Reisezielen. Mit der Ankunft von Nesma Airlines wird das Angebot nach Hurghada auf 2 Mal in der Woche gesteigert. Wie im letzten Sommer gibt es auch wöchentliche Langstreckenflüge nach Montreal mit Air Transat.

Zusammengefasst bieten 27 Fluggesellschaften Direktverbindungen zu mehr als 90 Flughäfen im Linienverkehr an, das sind über 650 Abflüge pro Woche.

Das Ferienflugangebot ab dem EuroAirport umfasst 30 sonnige Ziele, die von knapp 60 schweizerischen, französischen und deutschen Reiseveranstaltern bedient werden.

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