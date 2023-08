Sommerfest im Dornier Museum

Dornier Museum Friedrichshafen (Foto: Dornier Museum)

Mit dem neu konzipierten Sommerfest stellt das Dornier Museum Friedrichshafen ein mitreißendes Veranstaltungshighlight auf die Beine, das kleine und große Flugzeugfans begeistern wird.

Am 05. und 06. August 2023 kommen Kinder, Familien und Flugzeugfans im größten Technikmuseum am Bodensee voll auf ihre Kosten, wenn Gastflugzeuge einfliegen, schnelle Jets bewundert werden können und in der riesigen Kinderwelt Spiel, Spaß und Attraktionen warten. Unterhaltungsprogramm und Live-Musik liefern neben dem Jazz-Trio und Dixies Treibhaus Ventil auch die Lokalmatadoren Thin Mother, die den Gästen am Samstagabend auf der Museumsterrasse am Rollfeld des Flughafens mit rockigen Hits der 70er, 80er und 90er Jahre einheizen werden.

Gastflugzeuge, Rundflüge und „Airlebnisse“ mit dem Flughafen Friedrichshafen

Wenn der Klang historischer Maschinen beim Fly-In ertönt und die „Flying Bulls“ aus Salzburg mit ihren Alpha Jets einfliegen, dann kommen Flugzeugfans beim Sommerfest voll auf ihre Kosten! Neben den Jets der Flying Bulls im Static Display können Besucher auch die kleine Sonderschau, die das Dornier Museum anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Alpha Jet zeigt, bestaunen. Selbst einmal durch den Sommerhimmel zu fliegen und dicht an dicht bei den Piloten sitzen, das geht bei einem Rundflug in einer historischen Do 27 Maschine, mit den Bodensee Helicoptern oder bei Schnupperflügen mit den Luftsportclub Friedrichshafen; buchbar spontan vor Ort (Plätze sind begrenzt verfügbar). Zum Entdecken geöffnet sein wird auch Iren Dorniers legendäre Do 24 ATT auf dem Museumsgelände, während nebenan der Flughafen Friedrichshafen mit Erlebnisangeboten mit dabei ist: In einer Flughafen-Tour hinter die Kulissen blicken, mit dem Bus die Start- und Landebahn entlang rollen oder die Flughafenfeuerwehr mit Ihren Löschfahrzeugen bei einem Einsatz bestaunen, das alles ist beim Sommerfest möglich.

Riesige Kinderwelt

Nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden wird jede Menge geboten: Für ein buntes Kinder- und Familienprogramm sorgt das Museum mit tollen Attraktionen für Kinder: Die Kleinsten rollen mit dem Seehasen-Dampfbähnle über das Museumsgelände oder drehen vergnügte Runden im nostalgischen Karussell. Auf und ab geht’s auf der riesigen Hüpfburg und der Kinderspielplatz bietet mit Flugzeugrutsche, Mars-Rover, Schaukel und Co stundenlanges Spielvergnügen. Tolle Modellbautechniken zeigt der PMC und nimmt kleine Flugzeugfans mit in die faszinierende Welt des Modellbaus, Mitmachspaß garantiert! Mit Mister Hagen fasziniert ein Profi-Zauberer die kleinen und großen Zuschauer in Zaubershows und zeigt sein Talent in der Luftballonmodellage. Beim Kinderschminken mit Glitzertattoos strahlen Kinderaugen und verweilen danach beim bunten Bastelangebot. Kurzweilige Familientouren durchs Museum finden ebenso mehrmals täglich statt wie Museumsrundgänge für Erwachsene.

Live-Musik am Rollfeld

Musikgenuss pur erwartet die Gäste am Samstag von 13 bis 15 Uhr mit bester Jazzmusik von Jazz Trio auf der Museumsterrasse. Am Samstagabend bringen die Lokalmatadoren Thin Mother die Stimmung am Rollfeld zum Kochen, ab 18 Uhr ist hier der Eintritt frei, um 20 Uhr ist Konzertbeginn der Kultrockband die einen Hit nach dem anderen ins Publikum schmettert. Entspannt und gediegen lässt sich der Sonntagvormittag mit Dixies Treibhaus Ventil angehen, die unter anderem durch ihre legendären musikalischen Auftritte auf der Hohentwiel bekannt sind. Für Bewirtung ist durch das Team des hauseigenen Do X-Restaurants stets gut gesorgt.

Entspannte Anreise

Das Dornier Museum liegt direkt neben dem Flughafen Friedrichshafen und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus und Bahn) gut zu erreichen. Parkplätze gibt es direkt am Museum, sollten diese alsbald belegt sein, sind weitere Parkgelegenheiten in unmittelbarer Nähe ausgeschildert.

Besucherinformationen

Das SOMMERFEST findet am Samstag, 05. August und Sonntag, 06. August von 10 – 18 Uhr statt. Das Konzert mit der Kult-Rockband Thin Mother steigt am Samstagabend um 20 Uhr bei freiem Eintritt ab 18 Uhr.

Tickets für die Rundflüge gibt es direkt vor Ort bei den Rundflugverkaufsständen zu kaufen, solange diese verfügbar sind. Das komplette Sommerfest-Programm und alle weiteren Informationen sind unter www.dorniermuseum.de zu finden.