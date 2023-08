Sommerfest am Flughafen Rostock Laage

Flugplatzfest Rostock Laage (Foto: Zeitfracht)

Lust auf Airport hautnah? Der Flughafen Rostock Laage lädt zu einem unvergesslichen Tag voller spannender Aktivitäten und faszinierender Einblicke in die Welt der Luftfahrt ein.

Das große Flughafenfest findet in diesem Jahr am Samstag, 9. September 2023, in der Zeit zwischen 10.00 und 17.00 Uhr statt.

Die Veranstaltung verspricht ein abwechslungsreiches Programm für Besucherinnen und Besucher jeden Alters. Über den ganzen Tag verteilt erwartet die Gäste eine Zeit voller Spaß, Unterhaltung und Bildung. Die Besucher haben die Gelegenheit, den Flughafen hautnah zu erleben und hinter die Kulissen zu blicken. Auch in diesem Jahr erwartet die Gäste ein vielfältiges Bühnenprogramm mit Auftritten von Loona, Monika Gajek, Pia Rademann und Band und weiteren regionalen Künstlerinnen und Künstlern.

Wer selbst am RLG starten will, kann Rundflüge über den Flughafen buchen. Für die kleineren Besucherinnen und Besucher ist ein Kinderland mit Hüpfburgen und Kinderkarussell aufgebaut, gegen Hunger und Durst gibt es eine Foodmeile. Darüber hinaus ist auch das Terrassencafé geöffnet – der perfekte Ort zum Beobachten der Starts und Landungen.

Auf dem Vorfeld ist eine Flugzeugausstellung geboten mit den Rundflugmaschinen, Militärflugzeugen und einem Embraer-E190-Verkehrsflugzeug der German Airways. Die Fluggesellschaft landet und startet auch während der Veranstaltung. Im Terminal gibt es eine Luft- und Raumfahrtaustellung, in diesem Jahr sogar mit Führungen. Obligatorisch sind auch diesmal die große Tombola mit wertvollen Hauptgewinnen sowie die Ausstellungs- und Verlaufsstände regionaler Händler. Eines der Highlights auch in diesem Jahr ist eine Autogrammstunde mit Fußballern vom FC Hansa Rostock.

Wichtig für die Besucherinnen und Besucher: Es wird wieder einen kostenlosen Shuttle geben, der dieses Jahr sogar häufiger verkehrt. Der Eintritt zum Flughafenfest ist selbstverständlich frei, teilte der Airport jetzt mit.

Zeitfracht