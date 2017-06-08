Sommerfest am Flughafen Münster Osnabrück

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Sommerfest für die ganze Familie, zu dieser Veranstaltung lädt der Flughafen Münster Osnabrück am Sonntag, den 11. Juni 2017, ein.

Ein buntes Bühnenprogramm sorgt von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr für abwechslungsreiche Unterhaltung. Besonders der Auftritt von Markus Becker, bekannt durch den Song "das rote Pferd", wird das Publikum begeistern. Außerdem stehen den kleinen Besuchern auf dem Flughafengelände viele Spielattraktionen, wie ein Hindernisparcours, ein Bungee-Trampolin, ein Paddelbecken, Kinderschminken oder ein Kinder-Quad-Parcours, zur Verfügung.

Flughafenführungen

Flughafenbegeisterte haben die Möglichkeit, an einer kostenlosen Schnupperführung teilzunehmen. Das FMO-Besucherserviceteam bietet Interessierten einen spannenden Blick hinter die Kulissen des Flughafens. Die Bundeswehr wird mit einem Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M Atlas vor Ort sein, das im Rahmen der Führungen ebenfalls besichtigt werden kann. Die Führungen starten halbstündlich und dauern ca. 40 Minuten. Anmeldungen können nur vor Ort erfolgen, so lange noch Plätze frei sind.

Große Modellbauausstellung

Auch der FMO-Modellbautag findet in diesem Jahr zeitgleich mit dem Sommerfest bereits zum neunten Mal statt. Es wird im Flughafenterminal eine interessante Ausstellung an Flugzeug-, Eisenbahn-, Schiffs- und Automodellen präsentiert. Liebhaber des Modellbaus können sich hier mit den zahlreichen Ausstellern austauschen, mit Profis fachsimpeln und Sammlerstücke erwerben. Für die Kinder findet ein großer Modellbauworkshop statt, bei dem sie selbst Flugzeugmodelle bauen können.

Oldtimer von Münster Classics

Des Weiteren gibt es nicht nur historische Flugzeuge, sondern auch historische Fahrzeuge zu bestaunen. Erstmalig legt die Münster Classics einen Stopp bei ihrer Ausfahrt am Flughafen Münster/Osnabrück ein. Etwa 160 Oldtimer treffen gegen Mittag nacheinander ein und werden während der Fahrerpausen auf dem Parkplatz P1 in Höhe der Showbühne abgestellt und können dort besichtigt werden.

Buchen und Fliegen

Die Reisebüros im Flughafenterminal versorgen die Besucher des Sommerfestes mit aktuellen Informationen über Urlaubsangebote und Flugziele direkt ab Münster/Osnabrück. Auch die Fluggesellschaften Germania, Lufthansa, Eurowings und Turkish Airlines präsentieren an eigenen Messeständen ihr Flugangebot ab FMO. Für alle Gäste, die an diesem Tag vor Ort eine Reise oder einen Flug vom FMO buchen, gibt es einen Parkwertscheck in Höhe von 15 Euro.

Für das leibliche Wohl ist an diversen Cateringstationen gesorgt, u. a. gibt es eine original Airport-Almhütte. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Der Airport empfiehlt das Parkhaus PA und den Parkplatz P4 zum Preis von zwei Euro pro Stunde.

Flughafen Münster Osnabrück